الإصابة تبدد آمال نادال في دورة "إنديانا ويلز"

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أجبرت الإصابة النجم الإسباني رافاييل نادال المصنف ثانيا على الانسحاب من الدور نصف النهائي لدورة إنديانا ويلز الأميركية الدولية للتنس، ثاني دورات الماسترز للألف نقطة.
وأعلن منظمو دورة إنديانا ويلز للتنس، السبت، انسحاب نادال من الدور نصف النهائي حيث كان مقررا أن يواجه السويسري روجر فيدرر السبت، وذلك بسبب إصابة في الركبة.
وعانى نادال من آلام في الركبة اليمنى في الدور ربع النهائي أمام الروسي كارن خاتشانوف تطلبت تدخل المعالج الفيزيائي لوضع رباط لاصق أسفلها، علما بأن الإصابة في الركبة سبق لها أن أبعدت نادال فترات عن الملاعب في مراحل سابقة.
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