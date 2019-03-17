الامارات | محمد بن راشد يشهد كأس ولي عهد دبي للقدرة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يشهد كأس ولي عهد دبي للقدرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، كأس ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119 كيلومتراً، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ومشاركة 290 فارساً وفارسة، من 35 دولة شاركت في النسخة الـ11 من الكأس.

وتابع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جانباً من المراحل الأربع للسباق، الذي يعتبر إحدى أهم البطولات في روزنامة الموسم المحلي، وتترقبه نخبة من المهتمين بهذا النوع من السباقات من داخل الدولة وخارجها. وأعرب سموه عن سعادته بنجاح هذا المهرجان في نسخته الحادية عشرة، مشدداً على تواصل الدعم لرياضة الفروسية بشكل عام، ورياضة القدرة بوجه خاص، ما يسهم في تطوير وتقدم سباقاتها محلياً وعالمياً، ويرفع كفاءة الفرسان، وجاهزية الخيول للمنافسات العالمية.

وفاز بلقب الكأس الفارس محمد أحمد غانم المري، بعدما احتل المركز الأول على صهوة الجواد «فاغور»، المملوك لإسطبلات (إف 3)، مسجلاً زمناً قدره 4:05:03 ساعات، وجاء في المركز الثاني الفارس سعيد أحمد الحربي على صهوة الجواد «سمسارة» المملوك لإسطبلات (إف 3)، مسجلاً زمناً 4:07:19 ساعات، وتبعه في المركز الثالث الفارس حسن سلمان الصابري على صهوة الجواد «4:07:24» المملوك لإسطبلات البراري بزمن 4:07:24 ساعات.

أما بالنسبة لمراحل السباق، فقد تصدر الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً، باحتلاله المركز الأول على صهوة الجواد «بلاكريدغ»، المملوك لإسطبلات إم 7 للقدرة بزمن 1:20:39 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس عبدالرحمن فايز المهيري على صهوة الجواد «بن خلدون» المملوك لإسطبلات دباوي، مسجلاً زمناً قدره 1:22:14 ساعة، وتبعه في المرتبة الثالثة الفارس عبدالله علي العامري على صهوة الجواد «تيم أمي» المملوك لإسطبلات (إف 3) بزمن 1:22:45 ساعة، وجاء في المركز الرابع الفارس محمد أحمد المري على صهوة الجواد «فاغور» المملوك لإسطبلات (إف 3)، مسجلاً زمناً قدره 1:23:08 ساعة، واحتل المركز الخامس الفارس خليفة محمد الخيلي على صهوة الجواد «جوهروي» المملوك لإسطبلات الريف العين، مسجلاً زمناً قدره 1:24:04 ساعة.

وحافظ الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم على الصدارة في المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً، مسجلاً زمناً قدره 2:33:11 ساعة، وتقدم الفارس عبدالله علي العامري من المركز الثالث إلى الوصافة مسجلاً زمناً قدره 2:36:21 ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس محمد أحمد المري، متقدماً من المركز الرابع مسجلاً زمناً قدره 2:36:40 ساعة.

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وتبعه في المركز الرابع الفارس خليفة محمد الخيلي، مسجلاً زمناً قدره 2:39:42 ساعة، بينما قفز الفارس سعيد أحمد الحربي من المركز الـ24 إلى الخامس، على صهوة الفرس «سمسارة»، المملوك لإسطبلات (إف 3)، مسجلاً زمناً قدره 2:40:32 ساعة.

وتمسك الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بالصدارة في المرحلة الثالثة، لمسافة 26 كيلومتراً، مسجلاً زمناً قدره 3:30:26 ساعات، بينما واصل الفارس محمد أحمد المري تقدمه، وصعد إلى الوصافة مسجلاً زمناً قدره 3:32:26 ساعات، بينما تراجع وصيف المرحلة الثانية الفارس عبدالله علي المري إلى المركز الثالث مسجلاً زمناً قدره 3:35:00 ساعات، وجاء الفارس حسن سلمان الصابري في المركز الرابع، متقدماً من المركز السابع، مسجلاً زمناً قدره 3:36:00 ساعات، وحافظ الفارس سعيد أحمد الحربي على موقعه في المركز الخامس، مسجلاً زمناً قدره 3:36:11 ساعات.

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ساعات و5 دقائق و3 ثوانٍ، الزمن الذي أحرز به الفارس محمد المري لقب الكأس، وحل ثانياً الفارس سعيد الحربي، وثالثاً الفارس حسن الصابري.

فاز بلقب الكأس الفارس محمد المري، بعدما احتل المركز الأول على صهوة الجواد «فاغور»، المملوك لإسطبلات (إف 3).