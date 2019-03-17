الامارات | شباب الأهلي يُسقط الوصل بخماسية

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يُسقط الوصل بخماسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريق شباب الأهلي إلى نهائي كأس رئيس الدولة، أمس، بعد فوزه على الوصل في الدور قبل النهائي، بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد آل مكتوم، الذي شهد صعود شباب الأهلي أيضاً في الثامن من مارس الجاري إلى نهائي كأس الخليج العربي، بعدما فاز على النصر بركلات الترجيح، وأحرز لشباب الأهلي كل من وليد عباس، ولوفانور، ودياز، وماجد حسن، وغافيرا، بينما أحرز للوصل البرازيلي كايو.

جاء الشوط الأول جيد المستوى من الفريقين وشهد العديد من الهجمات من الدقائق الأولى حتى نهايته، ونجح الوصل في إدراك هدف التقدم في الدقيقة 22 من ركلة جزاء عقب احتسابها بالعودة إلى تقنية الفيديو التي أثبتت وجود خطأ على مدافع شباب الأهلي محمد مرزوق ضد اللاعب البرازيلي ليما داخل منطقة الجزاء، ليحتسبها للبرازيلي كايو، ويسجلها في شباك ماجد ناصر معلناً عن الهدف الأول للوصل.

وقبل نهاية الشوط الأول، أحرز مدافع شباب الأهلي وليد عباس هدف التعادل من رأسية متقنة بعد أن استغل تمريرة اللاعب المولدوفي لوفانور، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

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بداية الشوط الثاني كانت سريعة ونجح شباب الأهلي في التقدم بهدف رائع أحرزه اللاعب المولدوفي لوفانور، وأكد شباب الأهلي تفوقه بالهدف الثالث في الدقيقة 65 من تسديدة للاعب البرازيلي دياز، اصطدمت بمدافع الوصل عبدالله جاسم، وغيرت اتجاهها في المرمى، لتصبح النتيجة 3-1، ورفض الوصل إحراز هدف تقليل الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 68 سددها كايو، ونجح ماجد ناصر في التصدي لها لتجد البرازيلي فابيو ليما، الذي لعبها في المرمى الخالي، لكن الحكم ألغى الهدف بعد ذلك نتيجة تدخل اللاعب البرازيلي ليما قبل تسديد الكرة لتظل النتيجة 3-1.

وأحرز شباب الأهلي الهدف الرابع في الدقيقة 80 من تسديدة للاعب ماجد حسن من مسافة بعيدة فشل الحارس في التعامل معها، وأكد البديل غافيرا قوة شباب الأهلي بالهدف الخامس في الدقيقة 88 من انفراد وتسديدة قوية في مرمى حارس الوصل.