الامارات | منتخب الإرادة الإماراتي لكرة القدم يهزم جامايكا 4 -1

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الإرادة الإماراتي لكرة القدم يهزم جامايكا 4 -1 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى منتخب الأولمبياد الخاص الإماراتي لكرة القدم (فئة 11 لاعباً) مرحلة المجموعات بإحراز فوز ثانٍ، حيث تمكن من التغلب على منتخب جامايكا، ضمن فعاليات الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019.

وفي المباراة التي أقيمت في استاد مدينة زايد الرياضية، قدّم «منتخب الإرادة» أداءً مميزاً وتمكن من إحراز فوز كبير بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد. وكان اللاعب علي المحروقي قد افتتح التسجيل في الدقيقة 27، قبل أن يتمكن محمد المعماري من مضاعفة النتيجة بعد ثلاث دقائق فقط. وبعد ذلك أحرز اللاعب عبدالله بيراك هدفين في الدقيقتين 40، و58، فيما أحرز المنتخب الجامايكي هدفه الوحيد عن طريق اللاعب شون باكفورد في الدقيقة 60.

وكان المنتخب قد تغلب على جنوب إفريقيا، أول من أمس، وتختتم مرحلة المجموعات اليوم.