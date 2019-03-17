الامارات | «أبيض الشواطئ» على موعد اليوم مع الذهب الآسيوي

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض الشواطئ» على موعد اليوم مع الذهب الآسيوي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي، اليوم، المنتخب الوطني للكرة الشاطئية نظيره الياباني في المباراة النهائية لكأس آسيا، الساعة الرابعة بتوقيت الإمارات، وذلك ضمن البطولة القارية المقامة حالياً في مدينة باتايا الساحلية بتايلاند.

وأكمل أبيض الشواطئ تحضيراته للنهائي بعد أن خضع اللاعبون إلى مجموعة من الفحوص الطبية، للتأكد من جاهزيتهم التامة وإجراء بعض التمارين الخفيفة، صباح أمس، في صالة التدريبات بفندق إقامة المنتخب، إضافة إلى إجراء التدريب الرسمي على أرضية الملعب الرئيس للبطولة.

وكان الأبيض أول الواصلين إلى المونديال العالمي بعد فوزه على المنتخب العُماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن نصف النهائي، وقبلها الفوز على ماليزيا بثمانية أهداف، مقابل هدف في ربع النهائي، علماً أن المنتخب تصدر مجموعته في الدور الأول بالعلامة الكاملة بعدما تفوق على قيرغيزستان 6-1، والصين 6-2، ولبنان 3-2.

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وأكد مهاجم المنتخب وليد بشر، أنه وزملاءه طووا صفحة التأهل ويركزون حالياً على مباراة اليابان الذي يعتبر من أفضل المنتخبات في القارة الآسيوية، وقال في تصريحات صحافية: تعاهدنا على تقديم الأفضل، مستحضرين القاعدة الراسخة في دولتنا الغالية، وهي أننا لا نعترف إلا بالمركز الأول.

بدوره قال علي محمد في تصريحات صحافية، إنه عقد العزم مع زملائه أن يعودوا بالكأس إلى الإمارات لكنه شدد على أن المباراة لن تكون سهلة أمام اليابان.

منتخب الشاطئية حقق الفوز في كل مبارياته الخمس حتى الآن، في البطولة، ويتطلع إلى إكمالها باللقب القاري أمام اليابان.