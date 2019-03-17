الامارات | نوف العنزي: دعم أصحاب الهمم في الأولمبياد الخاص واجب إنساني

شكرا لقرائتكم خبر عن نوف العنزي: دعم أصحاب الهمم في الأولمبياد الخاص واجب إنساني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك لاعبة المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات نوف العنزي، مع فريق الإمارات لأصحاب الهمم المشارك في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، كدعم معنوي ضمن الفريق المختلط في إطار الدور الإنساني الذي يقوم به كل أفراد المجتمع لدمج هذه الشريحة في كل مناحي الحياة.

نوف العنزي (22 عاماً) واحدة من أهم لاعبات المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات، التي تم اختيارها لتدعيم منتخب الإمارات المختلط من اللاعبات أصحاب الهمم واللاعبات السويات المشارك في الدورة العالمية للأولمبياد الخاص، من أجل إضفاء جو من الإثارة والمتعة على مباريات فرق أصحاب الهمم في هذا الحدث العالمي الكبير.

وتقول نوف العنزي لـ«الإمارات اليوم»: «وجودي مع بعض زميلاتي من عضوات المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات، بجانب اللاعبات من أصحاب الهمم في فريق واحد هو تجسيد للدور الإنساني الذي يقوم به المجتمع تجاه هذه الشريحة المهمة لدمجهم في كل مناحي الحياة، ونحن سعداء بدعمهن معنوياً، والذي سينعكس على حياتهن في ما بعد».

وأضافت: «منذ تجمع الفريق قبل فترة طويلة من انطلاق الألعاب العالمية، بدأنا التدريب بقوة من أجل رفع معنويات اللاعبات من أصحاب الهمم والوقوف بجانبهن، ومنحهن الثقة وهذا ما حرصنا عليه طوال وجودنا معهن في فترة الاستعداد للدورة».

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وأشارت نوف العنزي إلى أن: «فريق الإمارات المشارك في بطولة كرة القدم يستطيع المنافسة على الفوز بالميدالية الذهبية في الأولمبياد الخاص، في ظل رغبة جميع اللاعبات في تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققها منتخبات أصحاب الهمم، ليس في كرة القدم فقط بل في جميع الألعاب الرياضية المختلفة».

وأبدت نوف سعادتها الكبيرة بالدعم الكبير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لأصحاب الهمم، وقالت: «سنبذل أقصى جهد في هذه الدورة من أجل إهداء إنجاز جديد لسموه، تقديراً وعرفاناً لدوره الكبير في رعاية أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع الإماراتي».

وبدأت نوف العنزي مسيرتها في كرة القدم منذ أن كانت طالبة بالمدرسة، بعد أن كانت تمارس كرة القدم مع أفراد عائلتها في أوقات فراغها، ثم انتقلت للعب في نادي الوحدة، وانضمت إلى المنتخب الوطني للسيدات في موسم 2014، وساعدها ذلك في خوض تجربة احترافية ناجحة في نادي وادي دجلة المصري في الموسم الماضي بعد الفوز بلقب الدوري المصري للسيدات، لكنها لم تكتمل بسبب انشغالها بالدراسة الجامعية، وفي الوقت الحالي أصبحت لاعبة في صفوف نادي أبوظبي الرياضي.

تشارك ضمن الفريق المختلط مع منتخب الإمارات لأصحاب الهمم.