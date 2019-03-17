الامارات | كيرا بيلاند تحرز الذهب في أول سباق للدرّاجات الهوائية

شكرا لقرائتكم خبر عن كيرا بيلاند تحرز الذهب في أول سباق للدرّاجات الهوائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت كيرا بيلاند من الفريق البريطاني، أمس، أول ميدالية ذهبية في سباق الدرّاجات الهوائية الافتتاحي، خلال فعاليات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص - أبوظبي 2019.

وكانت الشابة البريطانية البالغة من العمر 20 عاماً أول من عبر خط النهاية في جولة سباق 15 كم للسيدات، والذي أقيم على حلبة مرسى ياس.

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وأعربت كيرا من شمال غرب إنجلترا عن سعادتها بمستوى الأداء بعدما نجحت بإنهاء السباق في 24 دقيقة و24 ثانية. وقد أحرزت الرياضية الشابة الفوز في هذه الجولة خلال سباقها مع هيك ناوجوكس من فريق ألمانيا وإلينا هيرنانديز من فريق إسبانيا. وتنسب كيرا فوزها في السباق إلى التدريب المكثف والمتواصل الذي خضعت له، وبرنامج التحضير الذي استمر لأشهر قبل انطلاق الألعاب العالمية.

وفي تعليق على أول فوز لها في سباق الدرّاجات الهوائية، قالت كيرا: «لقد قلت أمام زملائي في الفريق قبل السباق إنني أتمنى أن أتمكن من تحقيق الفوز في سباقي الأول، وبالفعل نجحت وأحرزت الميدالية الذهبية. والآن يجب أن أستمر وأرجو أن أنجح في السباقات التالية، لأنني تدربت جيداً بمساعدة مدربي وعائلتي».

وأضافت: «أشعر بسعادة لا توصف، وأود أن أتقدم بجزيل الشكر لأهلي وأصدقائي وجميع من أسهم في وصولي إلى هنا».