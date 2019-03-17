الامارات | معرض فني يسلط الضوء على مواهب الأولمبياد الخاص

شكرا لقرائتكم خبر عن معرض فني يسلط الضوء على مواهب الأولمبياد الخاص والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية - أبوظبي 2019، إقامة معرض فني تضامني يستعرض مجموعة من الأعمال الفنية احتفاءً بقدرات ذوي التحديات الذهنية في مجالات مختلفة. ويحتفي المعرض الذي يُقام بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة بأبوظبي وإدارة فن أبوظبي بالمعنى الحقيقي للتضامن، ويسلط الضوء على مواهب أصحاب الهمم، ويشكل جزءاً من إرث الألعاب.
وتم أمس، الكشف عن الأعمال الفنية التي أبدعها عدد من الفنانين التشكيليين المعروفين على المستوى العالمي، من خلال مبادرة أقيمت بالتعاون مع معرض فن أبوظبي، في منارة السعديات. كما ستكون هذه الأعمال جزءاً من معرض دائم صمم خصيصاً لإيصال رسالة التضامن.
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