الامارات | لاعب البوتشي الإماراتي محمود جارور يضع عينه على الذهب

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب البوتشي الإماراتي محمود جارور يضع عينه على الذهب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يضع اللاعب الإماراتي محمود جارور، المشارك في رياضة البوتشي، عينه على الميدالية الذهبية خلال منافسات الأولمبياد الخاص.
وكانت رحلة الشاب الإماراتي قد بدأت نحو الهدف الذي يتطلع إليه، بعدما استهل مشواره بالفوز في مباراتين في المنافسات الفردية للرجال والتي أقيمت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).
وقال محمود الذي حضر اليوم الثاني للألعاب العالمية برفقة أخته أمل: «أنا سعيد وفخور للمشاركة في الأولمبياد الخاص».
وفي حال تحقق حلمه بالفوز بالميدالية، فإنه يخطط لإهدائها إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ويقول: «حظيت بفرصة لتكوين الكثير من الصداقات أثناء المشاركة في لعبة البوتشي. تقيم عائلتي في دبي، وهم جميعاً هنا لتقديم الدعم لي».
وتغلب محمود في المباراة الأولى على هاو فاي هو من ماكاو 11-4، قبل أن يتغلب على الأردني إبراهيم وليد شابسوغ 12-3.
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