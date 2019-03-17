شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تتقدم بطلب ترشيح لاستضافة كأس آسيا 2023 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدمت الصين بطلب ترشيح لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2023، فى خطوة يؤمل منها تعزيز «تنمية» كرة القدم فى البلاد الراغبة بالتحول إلى قوة عالمية كبرى فى اللعبة الشعبية، بحسب الإعلام الرسمى.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن الاتحاد الصينى لكرة القدم «تقدم رسميا بطلب استضافة كأس آسيا 2023 بعد استعدادات مفصلة»، ناقلة عن مصادر فى الاتحاد أن هذه الاستضافة «ستسهل تنمية كرة القدم فى الصين». وسبق للصين أن استضافت البطولة القارية عام 2004، إلا أن خطوتها الحالية تأتى فى ظل سعى رسمى بإيعاز مباشر من الرئيس شى جينبينج لتعزيز كرة القدم فى البلاد والتحول إلى قوة مؤثرة على الصعيد العالمى، ووسط تقارير عن رغبة صينية باستضافة نهائيات كأس العالم للمرة الأولى فى تاريخها، وذلك فى العام 2030 أو 2034. ويتوقع أن تلاقى الصين منافسة قوية على كأس آسيا 2023 من كوريا الجنوبية التى سبق لها أن أبدت رغبة بالاستضافة، علما بأن الأخيرة تشاركت مع اليابان فى استضافة نهائيات كأس العالم 2002. واعتبرت شينخوا أن «البلاد الأكبر فى العالم من حيث تعداد السكان وثانى أكبر اقتصاد فى العالم، وضعت عام 2015 خطة طموحا لإصلاح كرة القدم، ستتعزز بشكل كبير باستضافة كأس آسيا 2023».

وجذبت الصين فى الفترة الماضية عددا من اللاعبين المعروفين فى عالم كرة القدم الذين انتقلوا للدفاع عن أندية صينية مقابل عقود مالية مغرية. لكن المنتخب الوطنى لايزال متواضعا مقارنة بالطموحات، ويحتل المركز 72 عالميا (والثامن آسيويا) فى تصنيف الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا). وفى النسخة الأخيرة من كأس آسيا التى استضافتها مطلع العام الحالى دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى (بدلا من 16)، بلغت الصين ربع النهائى قبل أن تخسر أمام إيران (صفر- 3). وأتى كشف تقدم الصين بطلب الاستضافة بعيد إعلان الاتحاد الصينى تعيين الإيطالى فابيو كانافارو مدربا للمنتخب خلفا لمواطنه مارتشيلو ليبى، على أن يواصل مهامه كمدرب لفريق غوانجغو إيفرغراندى المحلى.