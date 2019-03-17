شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد يجدد ثقته فى مدربه سيميونى رغم الفشل الأوروبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد أتلتيكو مدريد ثانى الدورى الإسبانى لكرة القدم ثقته فى مدربه الأرجنتينى دييجو سيميونى رغم خروجه من الدور ثمن النهائى لمسابقة دورى أبطال أوروبا على يد يوفنتوس الإيطالى، وذلك بحسب ما أعلنه الجمعة ميجل أنخل خيل رئيسه والمساهم الرئيسى فى النادى.

وقال خيل، فى تصريح لموقع النادى على شبكة الإنترنت: «لدى ثقة كاملة فى مشروعنا الرياضى وفى سيمونى» الذى عين فى عام 2011 وتم تمديد عقده مؤخرًا حتى عام 2022.

وأضاف: «أنا مقتنع بأننا سنستمتع بالسنوات الثلاث المقبلة كما فعلنا حتى الآن. أنا متأكد من أن دييجو سيبقى فى أتلتيكو مدريد لمدة عقد من الزمن لتغيير تاريخنا»، موضحا «يوم سيئ يجب ألا يجعلنا نضل الطريق».

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وتبخرت أحلام أتلتيكو مدريد بخوض المباراة النهائية لمسابقة دورى أبطال أوروبا فى الأول من يونيو المقبل على ملعبه الجديد «واندا ميتروبوليتانو» بخسارته الثلاثاء أمام يوفنتوس صفر-3 فى تورينو فى إياب ثمن النهائى، علما بأنه فاز 2-صفر ذهابا على أرضه. وشكل الخروج صدمة جديدة للنادى بعد خسارته ثلاث مباريات نهائية فى المسابقة أعوام 1974 و2014 و2016.

ومع ذلك، ومنذ وصول سيميونى قبل ثمانى سنوات، فاز أتلتيكو مدريد بجميع الألقاب الممكنة تقريبا، باستثناء دورى أبطال أوروبا: الدورى الأوروبى «يوروبا ليغ» فى 2012 و2018، والدورى الإسبانى فى عام 2014، وكأس الملك فى عام 2013.

بالنسبة لوسائل الإعلام الإسبانية، فإن الإقصاء الذى تعرض له أتلتيكو مدريد، الثلاثاء، قد يمثل نهاية حقبة للعديد من قادة غرف الملابس، بما فى ذلك القائد الدولى الأوروغويانى دييغو غودين (33 عاما) أو البرازيلى فيليبى لويس (33 عامًا).

وردا على سؤال فى مؤتمر صحفى اليوم الجمعة، أكد سيميونى أنه يركز من الآن على الدورى الإسبانى، حيث يحتل أتلتيكو مدريد الذى سيلاقى أتلتيك بلباو السبت، المركز الثانى (56 نقطة) بفارق 7 نقاط خلف برشلونة المتصدر.