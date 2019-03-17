شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل عبدالمنعم يرفض الانضمام للإسماعيلى الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض أحمد عادل عبدالمنعم، حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى مصر المقاصة، الانتقال إلى صفوف الإسماعيلى بداية من الموسم المقبل بعدما تلقى عرضا جادا من مسؤولى الدراويش للانضمام إلى القلعة الصفراء لتدعيم مركز حراسة المرمى.

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كانت المفاوضات قد بدأت مع الحارس خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الماضى، لكن عادل عبدالمنعم تمسك بالاستمرار مع فريقه مصر المقاصة لرغبته فى الاستقرار مع فريق بالقاهرة، وقال عبدالمنعم للمقربين منه إنه تلقى عرضا جادا من الدراويش لكنه يرغب فى الاستمرار مع ناديه الحالى فى ظل اعتماد الجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف، المدير الفنى، عليه بشكل كبير فى مباريات الدورى الممتاز، وأكد الحارس أنه يحصل على مستحقاته المالية بانتظام ولا يرغب فى تغيير فريقه إلا إذا تلقى عرضا يمكنه من العودة إلى النادى الأهلى مرة أخرى، وأضاف عبدالمنعم خلال جلسته الودية مع المقربين منه أن الإسماعيلى يتميز بأنه فريق شعبى، ويمتلك جماهير كبيرة ويعد أحد أهم ثلاثة فرق فى مصر على مدار تاريخه لكنه لا يفضل الانتقال إليه فى ظل عدم الاستقرار الذى يعانى منه فى الفترة الأخيرة بتغيير الأجهزة الفنية، وأبدى عبدالمنعم دهشته من عدم انضمامه للمنتخب الوطنى لكرة القدم خلال معسكر مارس الجارى، لافتا إلى أن أحمد ناجى، مدرب حراس المنتخب، مسؤول بشكل كبير عن تجاهل الجهاز الفنى ضمه إلى المعسكر.

ويدرس مسؤولو الدراويش تخصيص ميزانية للصفقات الجديدة خلال الموسم المقبل من أجل المنافسة على البطولات التى سيخوضها الفريق فى المرحلة المقبلة، لاسيما أن خروج الدراويش من بطولة دورى الأبطال وتذبذب نتائجه بالدورى الممتاز أغضبا الجماهير فى الفترة الأخيرة، وعلمت «المصرى اليوم» أن مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان بدأ فى إنهاء المشاكل المتعلقة بتمديد عقود اللاعبين الذين انتهت عقودهم مع النادى ويحق لهم التوقيع لأى ناد آخر، على رأسهم كريم بامبو، لاعب الوسط المهاجم الذى ظهر بمستوى مميز مع فريقه فى الفترة الأخيرة، وكان اللاعب قد طلب الحصول على مليونى جنيه من أجل الموافقة على الاستمرار مع الدراويش، ووفقا لمصدر مطلع فإن والد اللاعب أبدى مرونة فى إمكانية الاستمرار مع الإسماعيلى فى الموسم المقبل إذا نفذ مجلس الإدارة طلباته المالية.

فى شأن آخر انضم الثنائى وجيه عبدالحكيم ومحمد صادق لاعبا الفريق الكروى الأول بالدراويش إلى صفوف المنتخب الأوليمبى المقرر سفره اليوم الأحد إلى إسبانيا لأداء معسكر خارجى تتخلله المشاركة فى دورة دولية ودية مع هولندا وأمريكا.