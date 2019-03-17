شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة «الكاف» تدفع المصرى لترضية أربعة لاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى المصرى، من مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية استغلال الانتعاشة المالية التى شهدتها خزينة النادى مؤخرا بإنهاء التفاوض مع اللاعبين الخمسة الذين يرغب الجهاز الفنى فى تعديل عقودهم، وهم: أحمد مسعود وإسلام عيسى وإسلام أبوسليمة وعمرو موسى وفريد شوقى، كان المجلس قد تلقى 150 ألف دولار قيمة المشاركة فى بطولة الكونفيدرالية خلال الموسم الماضى والتأهل إلى المربع الذهبى بالبطولة، وهو ما يعادل 2.5 مليون جنيه تقريبا مما يمنح المجلس فرصة لصرف جزء من ترضية اللاعبين. يأتى هذا فى الوقت الذى طلب فيه إيهاب جلال التعاقد مع أربعة لاعبين فى الموسم المقبل من أجل تدعيم المراكز التى يعانى منها الجهاز الفنى خلال المباريات السابقة، وطلب «جلال» الاجتماع مع مجلس الإدارة فى الفترة المقبلة حتى يتم الاستقرار على اللاعبين المرشحين للموسم المقبل، لاسيما أن المدير الفنى يرغب فى إنهاء احتياجاته مبكرا حتى لا يدخل فى صراع مع الأندية الأخرى.

فيما اشتكى إسلام صلاح، لاعب الفريق الكروى الأول، من تجاهل مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية من صرف المستحقات المالية الخاصة بإجراء جراحة الرباط الصليبى التى سيجريها اللاعب خلال الأيام المقبلة فى ألمانيا، كان مجلس الإدارة قد أرسل مبلغ 10 آلاف يورو للاعب، رغم أن الجراحة ستتكلف 15 ألف يورو، لكن عضوا بمجلس الإدارة أكد للاعب أن المجلس يحاول تدبير المبلغ المالى المتبقى بدلا من أن يتحمله اللاعب لحين عودته من السفر، وواجه إسلام صلاح أزمة خلال الفترة السابقة بعدما تم تشخيص إصابته خطأ عن طريق أحد الأطباء من خارج الجهاز الطبى للفريق ما دفع اللاعب للسفر إلى ألمانيا والخضوع للكشف الطبى لدى نفس الطبيب الذى أجرى جراحة الرباط الصليبى لمحمد محمود ومحمود وحيد لاعبى الأهلى.

فيما يبحث الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بقيادة إيهاب جلال، المدير الفنى، عن مباراة ودية يوم 21 مارس الجارى بعد أن اعتذر فريق القادسية السعودى عن إقامة المواجهة الودية فى نفس التوقيت لإلغاء معسكره الذى كان مقررا إقامته فى مصر، وينتظر أن يواجه الفريق البورسعيدى نظيره بتروجت يوم 23 من نفس الشهر استعدادا لمواجهة المقاولون العرب فى الدورى الممتاز يوم 29 من الشهر الجارى، كان المدير الفنى قد منح اللاعبين راحة سلبية اليوم وغدا عقب أداء مواجهة سموحه أمس فى الدورى الممتاز، على أن يستأنف الفريق تدريباته ويركز خلالها الجهاز الفنى على رفع اللياقة البدنية التى عانى منها خلال الفترة السابقة.