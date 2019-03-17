شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول «المنتشى أوروبياً» يسعى لتخطى عقبة فولهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض نادى ليفربول مواجهة الجولة الواحدة والثلاثين من الدورى الإنجليزى أمام مضيفه نادى فولهام المتعثر اليوم فى تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت القاهرة، على أرض ملعب «كرافين كوتاج» معقل الأخير.

يطمح ليفربول فى مواجهة اليوم أمام مضيفه فولهام لتحقيق الفوز من أجل خطف صدارة البريميرليج بشكل مؤقت من مانشستر سيتى، الذى تم تأجيل مباراته فى الجولة الحالية، لخوضه لقاء سوانزى سيتى فى ربع نهائى كأس إنجلترا.

فيما يسعى محمد صلاح لكسر صيامه التهديفى خلال المباريات الأخيرة وزيارة شباك فولهام.

يدخل «الريدز» المباراة منتشياً بالفوز التاريخى على مضيفه نادى بايرن ميونخ الألمانى بنتيجة 3-1، يوم الأربعاء الماضى فى إياب ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا، والذى ضمن له التأهل إلى ربع النهائى ومواجهة نادى بورتو البرتغالى.

سيفتقد ليفربول فى المباراة ضد فولهام 3 لاعبين اعتاد الفريق غيابهم فى الفترة الأخيرة بداعى الإصابة، هم المدافعان جو جوميز وديان لوفرين ومتوسط الميدان تشامبرلين، بالإضافة إلى جوردان هندرسون لنفس السبب، ولن يفتقد الريدز أى لاعب آخر بسب الإيقاف.

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ويحتل ليفربول المركز الثانى حاليا بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 73 نقطة، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتى المتصدر بـ74 نقطة، بينما يأتى فولهام فى المركز التاسع عشر برصيد 17 نقطة.

ومن المتوقع أن يخوض ليفربول مواجهة فولهام بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أليسون، الدفاع: أندى روبيرسون، فان ديك، جويل ماتيب، أرنولد، الوسط: نابى كيتا، فاينالدوم، فابينيو، الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ساديو مانى.

يعيش فولهام أياما صعبة للغاية فى بطولة الدورى، فكانت آخر مبارياته أمام ليستر سيتى وخسر هذا اللقاء بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويحتل الفريق حاليًا المركز التاسع عشر فى ترتيب البريميرليج برصيد 30 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب 30 مباراة، حقق الفوز فى 4 مباريات، وتعادل فى خمس وخسر 21 مباراة.

وسيغيب عن فولهام اللاعب ماركوس بتينلى وألفى ماوسون بسبب الإصابة، ولن يفتقد الفريق أى لاعب بسبب الإيقاف، وستكون كل العناصر متبقية أمام المدرب سلافيسا يوكانوفيتش.

ويدفع المدرب الصربى بالثلاثى ماكسيم، تيم ريم، دينيس فى الخط الدفاعى، وسيعتمد على ميتروفيتش لقيادة الهجوم أمام الريدز بجانب أندريه شورله وأبوباكار كامارا.

ويخوض الصربى اللقاء بطريقة لعب 3-4-3، وتشكيل مكون من: سيرجيو ريكو، فى حراسة المرمى، ودفاعاً: ماكسيم لو مارشان- تيم ريم- دينيس أودوى، ووسطاً: ريان سيسيجنون- كيفين مكدونالد - جيان سيرى - تيموثى فوسو منساه، وهجوماً: أندريه شورله- ألكساندر ميتروفيتش- أبوباكار كامارا.