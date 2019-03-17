شكرا لقرائتكم خبر عن شغب الجماهير يؤجل قمة الزوراء والجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اضطر الاتحاد العراقى لكرة القدم إلى تأجيل قمة كانت مؤجلة أساسا من المرحلة السادسة من الدورى بين قطبى العاصمة الزوراء والقوة الجوية نتيجة اقتحام آلاف من مشجعى الفريقين الجمعة أرضية استاد الشعب الدولى فى بغداد لم تتمكن قوات أمن الملعب من منعهم من ذلك.

وذكر الاتحاد فى بيان له «يعبر الاتحاد العراقى لكرة القدم عن أسفه لما حصل هذا اليوم من تداعيات أدت إلى تأجيل مباراة الكلاسيكو بين الزوراء والقوة الجوية حفاظا على أرواح وسلامة جماهيرنا العزيزة ولاعبى الفريقين والطواقم التحكيمية والإدارية المكلفة».

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وأضاف «وإذ نعبر عن أسفنا لجماهيرنا العزيزة والوفية بداعى حرصنا والتزامنا الكامل بإجراء المباريات وفق مبادئ السلامة والأمان للجميع فإننا ندعو وزارة الشباب إلى فتح تحقيق عاجل وفورى ومعرفة الأسباب والجهات التى تقف وراء التقصير».

وأشار البيان إلى أن «المشرفين على المباراة أبلغوا عناصر حماية أمن الملعب والمتعهد ببيع التذاكر بضرورة إغلاق أبواب الملعب فبل انطلاق المباراة بساعتين نتيجة امتلاء المدرجات وهذا لم يحصل حيث استمر توافد وتزاحم الجمهور». وذكر مشرف المباراة قيس الطائى لوكالة فرانس برس أن «أعدادا كبيرة جدا من الجمهور اقتحموا الاستاد ووصلوا إلى أرضية الملعب ولم تتمكن قوات الأمن من مواجهتهم ومنعهم».

وأضاف «تذاكر المباراة بيعت بأعداد تفوق الطاقة الاستيعابية للملعب فاضطر الجمهور ممن يمتلكون التذاكر وغيرهم من المتواجدين خارج الاستاد إلى اقتحام الملعب وافتراش أرضيته وهذا يمنع إقامة المباراة وفق المعايير المعمول بها».