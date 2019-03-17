شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يتجه لمعاقبة مانشستر سيتى بحرمانه من التعاقدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نشرت صحيفة «ذا صن»، البريطانية، تقريرا أكدت فيه أن الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» يتجه إلى فرض عقوبة حرمان مانشستر سيتى من إجراء تعاقدات فى فترتى الانتقالات المقبلتين بعد انتهاك النادى القواعد المتعلقة بحماية اللاعبين الشبان وملكية الطرف الثالث.

ويواجه سيتى أيضا عقوبة استبعاده من مسابقة دورى أبطال أوروبا فى حال ثبت خرقه قواعد اللعب المالى النظيف، بعدما فتح الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «ويفا» تحقيقا بهذا الشأن.

ويخشى النادى الأزرق لمدينة مانشستر أن يواجه مصير مواطنه تشيلسى الذى حرمه «فيفا» من إجراء تعاقدات لفترتى انتقالات، أى حتى صيف 2020، وذلك بسبب خرقه قواعد ضم اللاعبين القُصر، قبل أن يثبت «ويفا» هذا القرار برفضه الاستئناف الذى تقدم به النادى اللندنى.

ويلاحق «فيفا» سيتى بشأن الانتقالات منذ أعوام طويلة، على الرغم من أن النادى الإنجليزى المملوك من نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة فى دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خرق بشكل فاضح القواعد بتعاقده مع بنجامين غارى من فيليث سارسفيلد فى عام 2016 بعد أيام قليلة من بلوغ الأرجنتينى سن الـ16 عاما.

ووفقا لصحيفة «ذا صن» يعتقد «فيفا» أن سيتى قد تجاوز الخط، بما يتعلق بعلاقته مع نادى نوردسجيلاند الدنماركى، الذى يترأسه البريطانى طوم فيرنون وأكاديمية «الحق بأن نحلم» لكرة القدم فى غانا، التى تعود ملكيتها أيضا للبريطانى.

وصرح لاعبان من الأكاديمية، العام الماضى، السيراليونى جورج ديفيس والغانى دومينيك أودورو، إلى صحيفة «يولاندس ـ بوستن»، بأنهما وقعا لصالح سيتى ولعبا فى فئة الشباب قبل بلوغهما الثامنة عشرة.

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ولكن لاحقا غادرا سيتى، حيث يلعب ديفيس حاليا فى لاتفيا وأودورو فى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الاتحاد الدولى ما زال يحقق بشأنهما خلال الفترة التى أمضياها مع سيتى.

وتوسع فيفا بالتحقيق مرة أخرى عام 2018 عقب نشر صحيفة دنماركية أخرى «بوليتيكن» لمقال جاء فيه أن سيتى توصل إلى اتفاق سرى مع فيرنون لرفض العروض الأولية للتعاقد مع أفضل المهارات الكروية فى أكاديمية الحق بأن نحلم. وفى حال كانت هذه الادعاءات صحيحة فسيكون فريق الـ«سيتيزنس» قد خرق القواعد التى تمنع ملكية الطرف الثالث للاعبين، إذ يتبين أن للنادى الإنجليزى تأثيرا على لاعبى ناد آخر.

فى المقابل رفض مدرب سيتى، الإسبانى جوسيب غوارديولا، الرد على أسئلة الصحفيين بشأن التقرير الذى نشرته صحيفة «ذا صن»، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الجمعة، عشية مباراته أمام مضيفه سوانسى سيتى من الدرجة الأولى، فى ربع نهائى كأس إنجلترا فى كرة القدم.

وأكد جوارديولا قائلا: «قلت ما قلته الأسبوع الماضى. كنت واضحا بشأن رأيى. لا أملك تعليقات إضافية».

وعندما سُئل ما إذا كان فريقه سيعانى فى حال فرضت عليه عقوبة عدم التعاقد مع لاعبين، أجاب باقتضاب: «التشكيلة رائعة».

وكان النادى الإنجليزى قد رحب بفتح التحقيق رسميا بشأن خرقه لقواعد اللعب النظيف، معتبرا أنها فرصة لإنهاء التكهنات التى ظهرت عبر القرصنة غير القانونية ونشر الرسائل الإلكترونية التى خرجت عن سياقها.

وإضافة إلى تشيلسى، عوقبت الأندية الإسبانية الثلاثة الكبيرة وهى أتلتيكو مدريد وجاره ريال وبرشلونة لخرق قوانين ضم اللاعبين القصّر. غير أن النادى الملكى نجح فى تخفيف مدة العقوبة بعد استئناف القرار أمام محكمة التحكيم للرياضة، فيما يأمل تشيلسى فى أن يسلك المجرى القضائى ذاته لرفع العقوبة عنه.