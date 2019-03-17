شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى يطلب ضم «متولى».. وإعارة «الشيخ ومحارب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

طلب مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، التعاقد مع مدافع سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأبدى المدير الفنى إعجابه بمحمود متولى، لاعب الإسماعيلى، بعدما شاهد العديد من الفيديوهات الخاصة به، وشدد لاسارتى على أن متولى سينجح فى سد الثغرة الدفاعية التى يعانى منها الفريق، بالإضافة للنقص العددى، وذلك فى ظل رحيل محمد نجيب بشكل نهائى عن صفوف الفريق فى نهاية الموسم الجارى، وتم إبلاغه بهذا الأمر من جانب الجهاز الفنى. كما أبلغ لاسارتى سيد عبدالحفيظ بصعوبة الاعتماد على الثنائى أحمد الشيخ وإسلام محارب خلال الفترة المقبلة، فى ظل ثبات التشكيل الذى يخوض به المباريات سواء على المستوى المحلى أو الإفريقى، وطلب لاسارتى إعارة الثنائى من أجل الحصول على فرصة حقيقية للمشاركة فى المباريات.

جاء ذلك فى الوقت الذى تم فيه ترشيح أحمد صبيحة، مدافع النصر، والذى يؤدى بمستوى متميز مع فريقه فى القسم الثانى، وذلك بعدما شاهد سامى قمصان، مدرب الفريق، العديد من المباريات الخاصة باللاعب، وأكد أنه يمتلك قدرات فنية وبدنية جيدة تؤهله للانضمام للأهلى، ويحسم لاسارتى الموقف النهائى للاعب سواء بالتعاقد معه أو صرف النظر. من جهة أخرى، خاض لاعبو الفريق الذين غابوا عن مباراة شبيبة الساورة، التى أقيمت مساء أمس السبت، على أرض ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار مباريات الجولة السادسة لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، تدريبات على أرض ملعب مختار التتش بالجزيرة صباح أمس، وخاض الخماسى محمد نجيب وأحمد علاء ومحمد شريف وصالح جمعة وإسلام محارب تدريبات بدنية وجريا حول الملعب تحت إشراف حسين عبدالدايم، مساعد مدرب أحمال الفريق، وأدى الخماسى جانبا من تدريبات الكرة الطائرة بالقدم مع نهاية المران. فيما شارك وليد سليمان فى جزء من تدريبات الكرة بدون التحامات مع بقيه زملائه، كما أدى جلسة فى الجيم فى إطار برنامجه التأهيلى، ويعانى وليد سليمان من الإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة، بينما عاودت الآلام عمرو جمال مرة أخرى خلال مران أمس، حيث اشتكى اللاعب من الإصابة بشد فى العضلة الأمامية قبل أن يخوض جلساته التأهيليه فى الجيم. كما واصل حمدى فتحى أداء برنامجه التأهيلى، وخاض جلسة من التدريبات فى الجيم قبل أن يستأنف برنامجه التأهيلى بالجرى حول الملعب وجانب من التدريبات البدنية.