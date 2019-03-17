شكرا لقرائتكم خبر عن حمدالله يعزف سيمفونية النصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

قاد مهاجم النصر المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله فريقه لتحقيق فوز كبير على مضيفه الوحدة 4/0 حملت توقيع حمدالله، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم (السبت) ضمن لقاءات الأسبوع الـ24 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتمكن حمدالله من تسجيل الأهداف الـ4 على مدار الشوطين، إذ جاء الهدف الأول عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 8، وفي الشوط الثاني أضاف حمدالله 3 أهداف، في حين وقف هجوم الوحدة عاجزاً عن تشكيل أي خطورة على المرمى النصراوي.

وساهم الفوز النصراوي في وصول الفريق الى النقطة 55، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر الهلال الذي تبقت له مباراة مؤجلة، نظير مشاركته في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، فيما بقي الوحدة في المركز السادس برصيد 36 نقطة.