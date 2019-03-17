شكرا لقرائتكم الاهلى وشبيبة الساورة × 6 أرقام حمراء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق الأهلى انتصارا عريضًا بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعته بشبيبة الساورة فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن جولة الحسم ببطولة افريقيا للأندية الأبطال، تلقى فيها المارد الأحمر الهدية الأولى من اقدام مدافع شبيبة الساورة، بينما احرز الثانى مروان محسن الذى اجتهد كثيرًا للتأكيد على أنه مهاجم دولى يستحق ارتداء تشيرت القلعة الحمراء، بنيما اختتم اهداف الفريق حسين الشحات فى الدقيقة الثمانين من عمر المباراة.

أنعش النادى آماله فى الفوز باللقب الإفريقى وكسر عقدة "التاسعة يا أهلى" بعدما حقق انتصارًا سهلًا وبدفعة جماهيرية كبيرة تواجدت بمدرجات ملعب برج العرب فى واحدة من أجمل المظاهر الايجابية للحضور الجماهيرى الأحمر الذى تمركز على الدفع المعنوى والحشد للاعبين طيلت التسعين دقيقة التى شهدتها المباراة.

وبينما كانت المخاوف تثير قلاقل قطاع عريض من الجماهير بسبب الفصول الباردة التى قد تصدرها كرة القدم للجماهير فى مصر، تألق لاعبو الأهلى بالرغم من وجود علامات استفهام على آداء الفريق الأحمر بعدما تأثر بالضغط النفسى والجماهيرى الذى صاحب الأيام القليلة الماضية خاصة أن نتيجة المباراة لا تقبل القسمة على اثنين بسبب لوغريتمات النقاط بين المنافسين الأربعة.

أرقام الأهلى أمام شبيبة الساورة ودور المجموعات

- حسين الشحات يسجل أولى أهدافه الإفريقية

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- يواصل نظافة شباكه على أرضه للمباراة الرابعة منذ هدف الترجى الأخير بذهاب النهائى الماضى

- يحقق الصعود لدور الثمانية للنسخة الثالثة على التوالى

- الأهلى يواصل سلسلة انتصاراته على أرضه للرقم 20

- الأهلى يحقق العلامة الكاملة فى دور المجموعات على أرضه

- الأهلى الأكثر تسجيلا فى المجموعة برصيد 8 أهداف