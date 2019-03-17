شكرا لقرائتكم هل يفوز الزمالك غدا؟ أحمد جلال إبراهيم: مشاعر الحب تكسب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك أن بعثة الفريق لديها طموح كبير فى رسم البسمة على جماهير النادى العريضة فى الوطن العربى.

أضاف أحمد جلال خلال تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم": "نادى الزمالك فريق بطولات، وليس معنى مرض النادى فى بعض المسابقات أن يظل على نفس النهج".

أوضح نائب رئيس النادى أن الفريق واللاعبين لديهم شعور بالمسئولية الصعبة وأن الفوز فى المباريات الأخيرتين كان لها مفعول السحر فى نفوس اللاعبين التى عادت بانضباط بالإضافة إلى حالة الاستقرار النفسى والمالى والإدارى ومساندة قبل كل ذلك من مجلس إدارة.

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وقال أحمد جلال إنه متفائل لحالة التركيز التى تسيطر عليهم خلال الفترة الحالية بالإضافة إلى مشاعر الحب التى تجمعهم حاليا والتضامن فيما بينهم وهو أمر لم يكن موجود فى السابق.

وتابع أحمد جلال إبراهيم ان البعثة تلقى كل الرعاية من السفارة المصرية والمسئولين بدولة الجزائر ومسئولى نصر حسين داى فى تأكيد على الأخوة التى تجمع البلدين.