شكرا لقرائتكم لهذا السبب قرر لاسارتى ضم "شوبير" لقائمة الأهلي وشبيبة الساورة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي، عن أسباب ضم مصطفى شوبير لقائمة الأحمر قبل مواجهة شبيبة الساورة فى الجولة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وقال طارق سليمان، فى تصريحات تليفزيونية، إن ما تردد حول عدم قانونية ضم مصطفى شوبير لقائمة مباراة شبيبة الساورة "كلام فارغ".

Advertisements

وأوضح أن لاسارتي قام بتصعيد الحارس من أجل التدريب على المرمى ولمساعدة على لطفى خاصة أن الأخير لن يتدرب بمفرده فى ظل إصابة شريف إكرامى وعدم اكتمال جاهزية الشناوى.