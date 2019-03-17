شكرا لقرائتكم سر فوز المصرى على سموحة؟ إيهاب جلال: الهدوء حلو برضه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ايهاب جلال المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى سعادته الغامرة بالفوز الذى جاء ليؤكد بما لا يدع مجالاً للشك حرص الجميع داخل النادى المصرى على التشبث بالمنافسة على دخول المربع الذهبى.

وأضاف جلال خلال تصريحات صحفية أن الجهاز الفني حرص على تهدئة اللاعبين قبل انطلاق المباراة التي جاءت عصيبة بسبب تراجع نتائج سموحة خلال الفترة الأخيرة ، مشيراً أن الهدوء دائماً هو طريق المصري للفوز، مضيفاً أن إصابة محمد جابر وكريم العراقى حالت دون الدفع بهما فى التشكيل الأساسى رغم تألقهما فى المباراة الأخيرة للمصرى.

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واختتم المدير الفنى للمصرى تصريحاته بأداء لاعبي المصري بالكامل وبالهدف التاريخي لمحمود وادي والذي يعد أحد أجمل أهداف الدوري العام ، مشيراً أن الهدف جاء تتويجاً لمجهودات محمود وادى على مدار شوطي المباراة.