شكرا لقرائتكم برنامج الزمالك: تعيين المغربى معاذ حجى بدلا من عمرو فهمى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى خالد الغندور انفراد "الخليج 365" بتولى المغربى معاذ حجى مهام السكرتير العام للاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" بدلًا من عمرو مصطفى فهمى الذى عاد مؤخرًا من رحلة علاج خارجية تأكد بعدها من قيام المسئول المغربى بكافة المسئوليات بدلا منه.
وأوضح خالد الغندور عبر برنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور أن عمرو فهمى لم يستطع العودة لمهام عمله بالاتحاد الإفريقى مما ساهم فى ابتعاده عن مقر "كاف".
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