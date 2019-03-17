شكرا لقرائتكم لعنة سان جيرمان تتواصل.. ولفرهامبتون يقصى اليونايتد من كأس الاتحاد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ودع فريق مانشستر يونايتد منافسات بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، بعد الخسارة التى تلقاها مساء السبت أمام نظيره ولفرهامبتون بنتيجة 2-1 ، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.

والهزيمة هى الثانية على التوالى للشياطين الحمر عقب الفوز على باريس سان جيرمان فى دورى أبطال أوروبا، بعد الخسارة أمام أرسنال 2-0 يوم الأحد الماضى فى البريميرليج.

تقدم المهاجم المكسيكي المتألق راؤول خيمينيز بالهدف الأول للفريق الأصفر فى الدقيقة 70، وجاء الهدف الثاني بعد 6 دقائق من الأول والذى أحرزه دييجو جوتا فى الدقيقة 76، وسجل راشفورد هدف الشياطين الوحيد في الدقيقة 95 .

بهذه النتيجة يودع مانشستر يونايتد منافسات البطولة فى مفاجأة كبيرة ليترك غريمه التقليدي مانشستر سيتي أقوى المنافسين على اللقب بعدما تأهل لنصف النهائي على حساب سوانزي سيتي اليوم. وبذلك يكون الفرق المتأهلين مانشستر سيتي، واتفورد وولفرهامبتون ، وبإنتظار الفائز من مباراة برايتون أمام ميلوول غدا.



راشفورد

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راؤول خيمينيز

صراع على الكرة