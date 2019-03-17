شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: النسخة الحالية لدورى الأبطال أقوى من الماضية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أن النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، أٌقوى من الماضية، خاصة مع اختلاف الفرق المشاركة.
قال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية، إن هناك مجموعة من الفرق القوية في النسخة الحالية من البطولة.
تابع أن النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا تشهد مشاركة فرق مثل صن داونز ومازيمبي والوداد المغربي والترجي التونسي وكذلك فرق سيمبا وحوريا الغيني موضحًا أن كلها فرق لا يستهان بها.
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