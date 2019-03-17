شكرا لقرائتكم كيف سيستغل حسين الشحات إجازة الأيام الثلاثة؟ الجواب × تذكرة السعودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يطير حسين الشحات لاعب الأهلي إلى المملكة العربية السعودية غدا الأحد لأداء مناسك العمرة خلال الراحة السلبية التى منحها لاسارتى المدير الفنى للأهلى للاعبيه بعد التأهل لدور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا .
وفضل الشحات استغلال الإجازة التي حصل عليها لاعبو الفريق الأحمر عقب الفوز على شبيبة الساورة لمدة 3 أيام للسفر إلى السعودية وأداء مناسيك العمرة، حيث سيسافر غدا.
كان الأهلي قد حقق الفوز مساء اليوم السبت على نظيره شبيبة الساورة الجزائري بثلاثة أهداف دون رد ليتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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