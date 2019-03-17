شكرا لقرائتكم حارس الأهلى يغازل الأميرة الإفريقية بهذا التصريح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أوضح محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى أن الفريق استحق الفوز بثلاثية اليوم على شبيبة الساورة الجزائرى والتأهل كأول المجموعة للدور ربع النهائى لدورى أبطال أفريقيا.
وأضاف الشناوي أن الأهلي يلعب دائما من أجل الفوز باللقب، وبالتالي الفوز الذي حققه الفريق اليوم هو خطوة مهمة ومصيرية نحو اللقب الغالي الغائب عن دولاب بطولات النادي منذ عام 2013، خاصة أن التوفيق لم يحالف الأهلي في آخر نسختين.
وأشار الشناوي إلى أن روح الفانلة الحمراء هي العامل الرئيسي في كل الانتصارات، وأن كل اللاعبين على قدر المسئولية، وأي لاعب يشارك سيقاتل من أجل الفوز، موضحا أنه بذل كل ما في وسعه من أجل اللحاق بلقاء اليوم، لأن مصلحة الفريق هي الأهم والأغلى.
ووجه حارس الأهلي الشكر لمجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب والجهاز الفني بالكامل، وأيضا طارق سليمان مدرب الحراس الذي بذل مجهودا كبيرا خلال الفترة الماضية؛ من أجل تجهيزه بجانب علي لطفي وشريف إكرامي زملائه في حراسة مرمى الفريق، مؤكدا أن الجميع اجتهدوا وبذلوا كل ما في وسعهم من أجل هذا الفوز، وهو ما تحقق في النهاية بمساندة الجماهير التي لا تتأخر أبدا عن مساندة الأهلي.
كانت هذه تفاصيل خبر حارس الأهلى يغازل الأميرة الإفريقية بهذا التصريح... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.