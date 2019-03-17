شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ: الأهلى تعامل بجدية مع الساورة والحكم قدم لقاءً جيدًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أن الفريق الأحمر تعامل بجدية مع شبيبة الساورة الجزائرى اليوم فى الجولة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث فاز أبناء مختار التتش بثلاثية نظيفة.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية، إن فوز الأهلي على الساورة كان مهمًا مشيرًا إلى أن الفريق تعامل بقوة وجدية رغم إن المنافس لم يظهر في مناسبات إفريقية عديدة لكنه قدم مجهودًا مميزًا وتفوق على أكثر من فريق.

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وواصل أنه لم يكن قلقًا من هجوم الساورة ضد حكم المباراة موضحًا أن الحكم لو كان أخطأ فإن أخطائه كانت ضد الأهلي مثل احتساب انفراد المغربي وليد أزارو تسلل رغم أن اللاعب لم يكن متسللا.

ولفت إلى أن جمهور الأهلى قدم صورة أكثر من رائعة في اللقاء، متمنيًا أن يكون ذلك بداية جيدة لعودة الجماهير الفترة المقبلة.