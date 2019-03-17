شكرا لقرائتكم حمدالله ينهي الوحدة بـ"سوبر هاتريك" ويخطف لقب الهداف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل المغربي عبدالرزاق حمدالله تألقه بعدما سجّل "سوبر هاتريك" في شباك الوحدة ليقود فريقه لتحقيق الانتصار السادس على التوالي، في المواجهة التي انتهت 4-صفر، واحتضنها ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في المرحلة 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح حمدالله باعتلاء صدارة الهدافين برصيد 21 هدف وبفارق هدف عن الكاميروني ليندر توامبا مهاجم التعاون صاحب 19 هدف في الدوري.

وشهدت المباراة أفضلية للنصر الذي احتاج 8 دقائق فقط حتى تمكن المغربي عبدالرزاق حمدالله من افتتاح التسجيل عن طريق ركلة جزاء تسبب بها اللاعب بنفسه.

وواصل النصر هجومه وأهدر مهاجمه عبدالرزاق حمدالله هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله المدافع البرازيلي برونو أوفيني ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج الشباك.

وكاد الوحدة أن يرد على هجوم النصر بعدما سنحت له فرصة خطيرة للاعبه علي النمر الذي تلقى تمريرة من زميله البرازيلي ماركوس غوليرمي أمام المرمى الخالي إلا أنه سددها خارج الشباك.

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ورد النصر سريعاً وكاد لاعبه البرازيلي جوليانو أن يضيف الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة من زميله المغربي نور الدين مرابط ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس عبدالله الجدعاني الذي أبعدها بصعوبة.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد المغربي مرابط أن يسجل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة مميزة من مواطنه عبدالرزاق حمدالله ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل النصر هجومه ونجح مهاجمه عبدالرزاق حمدالله بتسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة من زميله سلطان الغنام ليواجه المرمى ويضع الكرة من فوق حارس الوحدة لتسكن الشباك.

ولم يتوقف هجوم النصر ونجح حمدالله بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 61 عقب تلقيه تمريرة من زميله البرازيلي بيتروس ليخترق دفاع الوحدة ويضع الكرة في شباك الحارس عبدالله الجدعاني.

وعند الدقيقة 87 اختتم حمدالله أهداف فريقه بتسجيل الهدف الرابع عقب تلقيه تمريرة من زميله النيجيري أحمد موسى ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 55 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطة عن الهلال المتصدر والذي لديه مباراة مؤجلة أمام أحد، في حين بقي الوحدة على رصيده السابق 36 نقطة في المركز السادس.