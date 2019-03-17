سانت إتيان يضع مرسيليا تحت الضغط قبل الكلاسيكو

اسماء السيد - وضع سانت إتيان مرسيليا تحت الضغط قبل الكلاسيكو أمام مضيفه باريس سان جرمان المتصدر الأحد، وذلك بفوزه الكبير على مضيفه كاين 5-صفر السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وحسم سانت إتيان نتيجة المباراة في شوطها الأول عندما تقدم بثلاثية رومان حموما (4) والسلوفيني روبير بيريتش (20) وأرنو نور الدين (31)، قبل أن يضيف هدفين في الشوط الثاني عبر لامين غزالي (85) والأرجنتيني فالنتين فادا (90+1).

وعاد سانت إتيان إلى نغمة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين فحقق فوزه الثالث عشر هذا الموسم رافعا رصيده إلى 46 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف مرسيليا الرابع الذي تنتظره قمة ساخنة في كلاسيكو الكرة الفرنسية ضد باريس سان جرمان المتصدر وبطل الموسم الماضي.

وأسدى سانت إتيان خدمة لغانغان الذي تخلص من المركز الأخير بفوزه الثمين على ضيفه ديجون بهدف وحيد سجله لودوفيك بلا في الدقيقة 86 من ركلة جزاء.

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ورفع غانغان رصيده الى 22 نقطة وصعد إلى المركز الثامن عشر، فيما تراجع كاين الذي فشل للمباراة الـ11 تواليا في تحقيق الفوز (3 تعالات و8 هزائم)، الى المركز الأخير بعدما تجمد رصيده عند 20 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف ديجون الذي تراجع بدوره الى المركز التاسع عشر الأخير بتلقيه الخسارة الثامنة في مبارياته العشر الأخيرة (تعادل وفوز).

وتعادل أنجيه مع أميان صفر-صفر، ونيم مع ستراسبورغ بهدفين للعاجي هيرفيه ليبوهي (66) وتيجي سافانييه (90+2 من ركلة جزاء) مقابل هدفين للجنوب إفريقي ليبو موثيبا (9) ويوسف فوفانا (53).

ويلعب الأحد أيضا، ليون مع مونبلييه، ورينس مع نانت، وبوردو مع رين.