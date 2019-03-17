شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي يونس مديرا لقطاع الناشئين بنادي بني سويف بالقسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهي مجلس إدارة بني سويف اتفاقه مع مصطفي يونس نجم النادي الأهلي وذلك للعمل مديرا فنيا لقطاع الناشئين بالنادي الذي ينافس بالمجموعة الاولي بدوري القسم الثاني . Advertisements ووصل يونس لنادي بني سويف عصر اليوم وعقد جلسة مع مجلس إدارة بني سويف انتهت بتوقيعه علي عقود إدارته لقطاع الناشئين بالنادي الذي يحتل المركز الثاني في مجموعته بدوري القسم الثاني . من المقرر أن يقوم يونس بعمل هيكلة كاملة للقطاع خلال الفترة المقبلة وذلك ليكون قطاع الناشئين قادر علي تفريغ لاعبين جدد للفريق الاول بالنادي خلال السنوات الخمس المقبلة .

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