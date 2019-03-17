المحلة يجمد مستحقات لاعبيه ويعاقب الكومي بخصم عشرة آلاف جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني لنادي غزل المحلة بقيادة خالد عيد خصم 10 آلاف جنيه من محمد طارق الكومي مدافع الفريق بعد طرده في اللقاء الماضي أمام سماد أبوقير والذي انتهى بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق . Advertisements جاء قرار خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة بخصم 10 آلاف جنيه من مستحقات الكومي بسبب السلوك غير اللائق للاعب أثناء المباراة الأخيرة للفريق أمام سماد أبوقير والتي أجبرت إبراهيم نور الدين حكم المباراة علي طرد اللاعب بسبب اشتباكه المتكرر مع لاعبي سماد أبوقير منذ انطلاقة المباراة . كما قرر الجهاز الفني للمحلة تجميد مستحقات اللاعبين حتي نهاية الموسم بعد التعادل مع أبوقير والتي تسببت في ابعاد الفريق عن المنافسة علي بطاقة الصعود للدوري الممتاز في المجموعة الثالثة التي يتصدرها طنطا بفارق 7 نقاط عن غزل المحلة صاحب المركز الثامن بالمجموعة .

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