شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم السبت 16 / 3 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم ، السبت 16 / 3/ 2019 مباراة واحدة بالجولة 26 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث واجه سموحه نظيره المصرى . المصرى يدخل المربع الذهبى فى الدورى برباعية فى سموحة دخل المصرى البورسعيدى المربع الذهبى بالدورى الممتاز بعد التغلب على سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري العام. Advertisements وياتى جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز بعد مباراة اليوم كالتالى : وياتى جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز بعد مباراة اليوم كالتالى :

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