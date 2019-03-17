شكرا لقرائتكم خبر عن خصم 50 ألف جنيه من كل لاعب بسلة الاتحاد .. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى توقيع عقوبة مالية قدرها 50 ألف جنية على جميع لاعبي الفريق الأول لكرة السلة بالإضافة لإيقاف جميع المستحقات المالية للاعبين لحين إشعار أخر. Advertisements جاءت قرارات مجلس إدارة الاتحاد عقب خسارة الفريق لمباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر أمام الأهلى ، خاصة وأن البطولة كانت في متناول الفريق و بإستطاعته تحقيقها عقب التدعيمات القوية هذا الموسم . وأوضح مجلس إدارة النادى بأنه لا يجد مبرراً لهذا المستوى غير الجيد الذى ظهر به فريق كرة السلة فى مباراة اليوم ، رغم تلبية مجلس إدارة النادى لجميع المطالب الفنية و المالية منذ بداية الموسم ، وكان من المنتظر أن يشهد الفريق أداء مختلف عن الذى ظهر به فى مباراة اليوم أمام النادى الأهلى و تحقيق البطولة

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