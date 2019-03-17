فيديو.. "وادى" المصرى يسجل هدف ماركة إيطالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل الفلسطينى محمود وادى مهاجم فريق المصرى البورسعيدى هدفا عالميا خلال مباراة فريقه أمام سموحة والتى حقق الفوز بنتيجة 4/2 ضمن مباريات الجولة الـ فى بطولة الدورى الممتاز . Advertisements ويأتى الهدف على طريقة عالمية حيث أحرز هدف مشابه عام 2015 حيث تمكن فلورينزى اللاعب فريق روما الايطالى بمرمى برشلونة الاسبانى ببطولة دورى أبطال أوروبا . دخل المصرى البورسعيدى المربع الذهبى بالدورى الممتاز بعد التغلب على سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري العام.

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