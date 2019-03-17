7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 16 / 3 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الإسماعيلى يودع دورى أبطال إفريقيا بخسارة من الإفريقى 1 / 0

أسقط الأهلي ضيفه شبيبة الساورة الجزائري بعدما فاز عليه بثلاثية نظيفة خلال المباراة الى جمعتهما مساء اليوم ، السبت، بإستاد برج العرب في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا .

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