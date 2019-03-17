خسارة سيدات الشمس أمام المجمع الجزائرى 3 / 2 فى البطولة الأفريقية للطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الشمس من نظيره المجمع الجزائرى بنتيجة 3 / 2 فى إطار أول أيام البطولة الأفريقية للأندية التى يستضيفها الأهلى و تستمر حتى يوم 26 مارس الجارى . Advertisements و يقع فريق الشمس فى المجموعة الرابعة بجانب كلا من ، السجون الكينى ، اسيك ميموزا ، نكومبا الاوغندى والمجمع البترولي الجزائري. و يقام حفل إفتتاح البطولة غدا الأحد فى الثامنة مساءا ، حيث تشهد مواجهات ثان أيام البطولة غدا الأحد ، لقاءات بين أسيك الإيفوارى مع السجون الكينى و الأنابيب الكينى مع ريفنيو الرواندى، نكومبا الأوغندى مع الشمس ، سبورتنج مع قرطاج التونسى والأهلى مع كانون الكونغولى .

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