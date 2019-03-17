شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض إياب دور الثمانية فى دورى الأبطال على ملعبه.. ويواجه أحد هذة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد لعب الأهلى لمباراة إياب دور الثمانية فى دورى أبطال افريقيا على ملعبه، بعد صعوده كأول مجموعته عقب الفوز على شبيبة الساورة الجزائرى، بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، فى ختام مباريات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال افريقيا.

ويواجه الأهلى واحد من ثلاثة فرق وفقاً للقرعة التي سيتم إجرائها، هي صن داونز وحوريا كوناكري وشباب قسطنطينية وستقام القرعة يوم 20 من شهر مارس الجارى بالقاهرة.

ونجح فريق الأهلى فى التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة ليكون ممثل مصر الوحيد بعد خروج الإسماعيلي، عقب خطف بطاقة الصعود من شبيبة الساورة الجزائري بالفوز عليه 3-0.

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الذهاب: أحد أيام 5/6/7 أبريل 2019 الإياب: أحد أيام 12/13/14 أبريل 2019

مواعيد مباريات دور الثمانية بدورى ابطال افريقيا