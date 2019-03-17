شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم 16 / 3 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم السبت 16 / 3 / 2019 العديد من الأخبار المهمة و أبرزها ، تعرف علي برنامج الزمالك في الجزائر قبل مواجهة نصر حسين داى ، جروس يُعيد كهربا لتشكيل الزمالك فى مواجهة نصر حسين داى .

تعرف علي برنامج الزمالك في الجزائر قبل مواجهة نصر حسين داى

أعد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، برنامجًا اللاعبين في الجزائر حيث طالبهم بالقيام بالتمشية حول حديقة فندق الإقامة في الثانية عشر والنصف ظهر اليوم على أن يتناول اللاعبون طعام الغذاء في الواحدة والنصف ظهرا.

الزمالك يظهر بالقميص الأزرق أمام نصر حسين داي

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يظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالزي البديل باللون الأزرق في مباراة نصر حسين داي المقرر لها غدا الأحد ضمن مباريات الجولة السادسة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

جروس يُعيد كهربا لتشكيل الزمالك فى مواجهة نصر حسين داى

يفاضل السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، بين الثنائى محمود كهربا والمغربى حميد أحداد، للدفع بإحداهما فى التشكيل الأساسى لمباراة نصر حسين داى، المقرر لها غدا الأحد، على ملعب 5 يوليو بالجزائر، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

الزمالك يحضر لموقعة الجزائر بجلسة مع كهربا وساسى

عقد مسئولو الزمالك 3 جلسات خلال رحلة الفريق إلى الجزائر، استعدادا لمواجهة نصر حسين داى الجزائرى، المقرر لها غداً الأحد، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.