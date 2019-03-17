شكرا لقرائتكم خبر عن فوز سبورتنج و خسارة سموحة فى الجولة الـ 28 بدورى عمومى سيدات كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سيدات كرة اليد بنادى الشمس على نظيره سموحة بنتيجة 29 /27 فى إطار الجولة الـ 28 بدورى العمومى للموسم المحلى 2018 / 2019 .

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وشهدت هذه الجولة فوز كلا من ، 6 اكتوبر على هليوليدو بنتيجة 20 /26 ، المعادى على السنطة بنتيجة 40 /27 وسبورتنج على النصر بنتيجة 32 /24 .

كما شهدت نفس الجولة أيضا فوز كلا من ، أصحاب الجياد على مدينة نصر 17 /12 ، الطيران على المنصورة 37 /15 والجزيرة على الزهور 33/30 .