مهاجم الزمالك: سنقاتل من أجل الفوز على بطل الجزائر

اليوم الجديد

أكد خالد بوطيب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن اللاعبين قادرين على الفوز وخطف الثلاث نقاط خلال مباراة نصر حسين داي الجزائري.

وقال بوطيب، خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "إن جميع اللاعبين في غاية التركيز وعلىاستعداد تام لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من نصر حسين داي".

وأضاف المغربي، أن مباراة نصر حسين داي هامة جدًا، وأن جميع اللاعبين سيلعبون على هدف حصد الثلاث نقاط، ولن يلعبوا على التعادل، وهدفهم هو إنهاء دور المجموعات، بالفوز على بطل الجزائر.

ويستعد الزمالك لمواجهة نصر حسين داي...