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أعرب مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بنجاح الأهلي، في الفوز اليوم على شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية نظيفة، والوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأكد المدير الفني للأهلي، أن المارد الأحمر سيواصل مسيرته خلال الفترة القادمة، وأنه استفاد من أخطاء الفريق المنافس، مما ساعد اللاعبين في صناعة العديد من الفرص، وسيكون هناك فرصه ليأخذ اللاعبين راحة، بعد انتهاء منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وأشار لاسارتي، إلى أن بعض اللاعبين، مازالو يفتقدون الخبرة،...
كانت هذه تفاصيل خبر لاسارتي: بعض لاعبي الأهلي يفتقدون للخبرة الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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