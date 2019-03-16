تقرير.. بتفوق (6-1).. إيهاب جلال يكتب هزيمة جديدة لحسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تلقى فريق سموحة ضربة جديدة في مشوراه ببطولة الدوري بعد الخسارة من المصري البورسعيدي بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة جاءت ضمن منافسات الأسبوع الـ26 من عمر المسابقة.

سموحة تحت قيادة مدربه الجديد حسام حسن أصبح مهددًا بالهبوط حيث يتواجد الفريق السكندري في المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة، في المقابل حافظ المصري البورسعيدي على تواجده في المربع الذهبي برصيد 41 نقطة.

وبعيدًا عن سلسلة نتائج سموحة السلبية إلا أن حسام حسن واصل أيضًا سقوطه خلال مواجهاته خارج الخطوط مع إيهاب جلال حيث تفوق الأخير في ست مواجهات مقابل فوز وحيد للعميد.

- سقوط مع الاتحاد

في موسم (2014 -2015) سقط حسام حسن خلال فترة تواجده مع الاتحاد السكندري أمام إيهاب جلال عندما كان مديرًا فنيًا لمصر المقاصة بهدف دون رد في لقاء الدور الأول.

وفي مباراة الدور الثاني، فاز مصر المقاصة على منافسه الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف ليسقط العميد ذهابًا وإيابًا أمام إيهاب جلال.

- لا غالب ولا مغلوب

في الموسم التالي وتحديدًا (2015 -2016) تعادل المصري البورسعيدي تحت قيادة حسام حسن أمام مصر المقاصة والذي كان يقوده إيهاب جلال بهدف لكل فريق.

وفي مباراة الدور الثاني، تعادل المصري البروسعيدي أمام مصر المقاصة بهدفين لكل فريق ليحافظ إيهاب جلال على سجله الخالي من الهزائم أمام حسام حسن.

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- جلال يعود للفوز

في موسم (2016 -2017) التقى إيهاب جلال خلال تواجده مع حسام حسن عندما كان مدربًا للمصري مرتين، الأولى انتهت لصالح الفريق الفيومي بهدف دون رد.

وفي لقاء الدور الثاني، حقق إيهاب جلال انتصارًا عريضًا أمام حسام حسن بأربعة أهداف مقابل هدفين.

- فوز أول للعميد

في الموسم الماضي من مسابقة الدوري واجه حسام حسن إيهاب جلال مرتين الأولى كانت بين المصري وإنبي وانتهت لصالح الفريق البترولي بهدف مقابل هدفين.

وفي لقاء الدور الثاني، حقق حسام حسن انتصارًا هو الأول أمام إيهاب جلال عندما كان مديرًا فنيًا للزمالك بعدما فاز المصري بهدف دون رد.

- تعادل وخسارة

بعد رحيله عن المصري البورسعيدي منتصف الموسم الحالي، التقى حسام حسن خلال فترة تواجده مع بيراميدز إيهاب جلال المدير الفني الحالي للفريق البورسعيدي في لقاء الدور الأول وانتهت المباراة بنتيجة (3-3).

ورحل حسام حسن من بيراميدز متجهًا إلى سموحة لكن واصل العميد سقوطه أمام إيهاب جلال بالخسارة من المصري بنتيجة (4-2).