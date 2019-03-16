كاف لمصراوي: قرعة ربع ونصف نهائي الأبطال في وقت واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

كشف مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بأن قرعة مرحلتي ربع ونصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ستقام في نفس اليوم، كما حدث في النسخة الماضية من البطولة.

وقال مصدر من داخل كاف في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم السبت أن قرعة دوري الأبطال ستكون يوم الأربعاء المقبل ومن خلالها سيتحدد الطريق حتى نهائي البطولة.

Advertisements

وتابع المصدر: "الأندية المشاركة في ربع النهائي ستعرف طريقها حتى النهائي وتحديد صاحب الأرض والضيف في دور الثاني ثم قبل النهائي والنهائي."

واكتمل عقد الأندية المتأهل لربع نهائي دوري الأبطال اليوم السبت، حيث سيلعب الأهلي أمام صنداونز، حوريا أو شباب قسنطينة (طالع التفاصيل).

وستقام قرعة دوري أبطال إفريقيا الأربعاء المقبل ومن خلالها سيعرف الأهلي مشواره في البطولة بالكامل المنتظر أن يقام لقاء النهائي الخاص بها 31 مايو أو 1 يونيو.