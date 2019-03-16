وحدة "ميدو" يخسر برباعية أمام النصر في دوري المحترفين السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

عزز فريق النصر السعودي تواجده في المركز الثاني ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين) بفوزه على مضيفه الوحدة 4 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري والتي شهدت أيضا فوز اتحاد جدة على الحزم 3 / صفر.

وتقمص عبد الرزاق حمد الله دور البطولة للنصر بتسجيله أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في الدقائق الثامنة، من ركلة جزاء، و58 و60 87.

ورفع النصر رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف الهلال، الذي لديه مباراة مؤجلة، وتوقف رصيد الوحدة عند 36 نقطة في المركز السادس.

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وفي المباراة الثانية، حقق فريق اتحاد جدة انتصاره الثاني على التوالي في البطولة بفوزه على مضيفه الحزم 3 / صفر.

وسجل أهداف اتحاد جدة كارلوس فيلانويفا في الدقيقة 31 ومانويل مروان دا كوستا في الدقيقة 68 وفهد المولد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وأهدر أليكساندر بريوفيتش لاعب اتحاد جدة ركلة جزاء في الدقيقة 74، فيما شهدت المباراة طرد مسعود بخيت لاعب الحزم في الدقيقة 53.

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث عشر وتوقف رصيد الحزم عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.