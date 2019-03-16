الدوري الألماني: دورتموند يقتنص فوزاً قاتلاً أمام هرتا

فاز فريق بروسيا دورتموند اليوم السبت على مضيفه هرتا برلين 3-2، في المباراة التي احتضنها الملعب الأولمبي ببرلين، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا).

وتقدم أصحاب الأرض مبكراً عن طريق المهاجم الإيفواري سالومون كالو (ق4)، قبل أن يدرك الضيوف التعادل عن طريق لاعب الوسط الدنماركي توماس ديلاني (ق14).

وفي الدقيقة (35) عاد الإيفواري ليتألق ويحرز الهدف الثاني لهرتا برلين عن طريق ركلة جزاء.

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ونجح المدافع الفرنسي دان أكسيل زاجادو في تسجيل هدف التعادل الثاني لدورتموند في الدقيقة (47)، وذلك قبل أن يسجل زميله ماركو رويس الهدف الثالث (ق90+2) مهدياً فريقه نقاط المباراة الثلاث.

وشهدت اللحظات الأخيرة من اللقاء طرد لاعبين من هرتا برلين وهما جوردان تورونارايغا بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية (ق85) ووداد إيبيشيفيتش لحصوله على بطاقة حمراء مباشرة (ق90+7).

وبهذا الفوز، رفع دورتموند رصيده من النقاط إلى 60 في الصدارة، بفارق 3 نقاط عن بايرن ميونخ، الذي سيستقبل ماينز الأحد على ملعب أليانز ارينا، فيما تجمد رصيد هرتا برلين عند 35 نقطة في المركز العاشر.