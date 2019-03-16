الدوري الإيطالي: روما يسقط أمام سبال

فاز فريق سبال على ضيفه روما بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي (السيري آ).

وعلى ملعب باولو موتزا، افتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق الجزائري محمد سليم فارس (ق22)، قبل أن ينجح الأرجنتيني دييغو بيروتي في إدراك التعادل للضيوف في الدقيقة (53) عن طريق ركلة جزاء.

وفي الدقيقة (60) تمكن المهاجم الإيطالي أندريا بيتانيا من تسجيل الهدف الثاني لسبال واقتناص نقاط المباراة الثلاث.

وبهذا الفوز، رفع سبال رصيده إلى 26 نقطة في المركز الـ15، فيما تجمد رصيد روما عند 47 نقطة في المركز الخامس.