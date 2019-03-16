كأس إنجلترا: مانشستر سيتي يفلت من كمين سوانزي

قلب فريق مانشستر سيتي تأخره بهدفين نظيفين أمام سوانزي سيتي إلى فوز 3-2، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وأنهى سوانزي الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين سجلهما مات غرايمس من ركلة جزاء في الدقيقة 20 وبيرسلانت سيلينا في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني، قلص مانشستر سيتي الفارق بتسجيل الهدف الأول عن طريق بيرناردو سيلفا في الدقيقة 69، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 79 من خلال ركلة جزاء سددها سيرجيو أغويرو، اصطمت بالقائم الأيمن ثم الحارس نوردفيلد وعانقت الشباك، قبل أن يسجل أغويرو الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 89.

وبهذا الفوز تأهل فريق مانشستر سيتي إلى الدور نصف النهائي بالبطولة.

وكان فريق واتفورد تأهل أيضاً إلى الدور نصف النهائي بالبطولة بفوزه على كريستال بالاس 2-1.