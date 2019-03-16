التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مانشستر يونايتد وولفرهامبتون

انتهي الشوط الأول بين فريقي مانشستر يونايتد وولفر هامبتون بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي يجمعهما حاليًا على ملعب مولينيو، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
بدأ اللقاء بحذر شديد من كلا الجانبين ومع تقادلالوقت سيطر مانشستر يونايتد على منطقة وسط الملعب لكن دون أدني تهديد حقيقي لمرمي الخصم.
وفي الدقيقة 42 شهدت أخطر هجمات المباراة حينما كاد وولفرهامبتون أن يسجل الهدف
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