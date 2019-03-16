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التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مانشستر يونايتد وولفرهامبتون

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انتهي الشوط الأول بين فريقي مانشستر يونايتد وولفر هامبتون بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي يجمعهما حاليًا على ملعب مولينيو، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

بدأ اللقاء بحذر شديد من كلا الجانبين ومع تقادل

الوقت سيطر مانشستر يونايتد على منطقة وسط الملعب لكن دون أدني تهديد حقيقي لمرمي الخصم.

وفي الدقيقة 42 شهدت أخطر هجمات المباراة حينما كاد وولفرهامبتون أن يسجل الهدف

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الأول بعد هجمة مرتدة سريعة وصلت إلى ديجو جوتا مهاجم الفريق المنفرد تمامًا بالمرمي، والذي بدوره سددها قوية لكن سيرجيو روميرو أنقذ مرماه من هدف مؤكد ويضيع هدف التقدم، لتظل نتيجة المباراة سلبية بين الفريقين حتى أطلق حكم المباراة صافرته معلنًا انتهاء الشوط الأول بدون أهداف.

 

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