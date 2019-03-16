طائرة المنيا يهزم ألعاب دمنهور 3-1 بالممتاز "أ"

واصل فريق نادي المنيا الرياضي لكرة الطائرة انتصاراته ، وحقق فوزا غاليا ، على فريق ألعاب دمنهور بعقر داره ، بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد، في سادس جولات الدور الثاني ، من منافسات البقاء بالممتاز "أ" .

تمكن الفريق المنياوي من حسم ثلاث أشواط بنتيجة الأول (25-23)، والثالث (26-24)، والرابع والأخير(27-25)، بينما حسم العاب دمنهور الشوط الثاني فقط لصالحه ، بنتيجة (25-23) ، ليرتفع رصيد المنيا لـ34نقطه.

ويقود فريق المنيا إبراهيم عبدالحكم ، مديرًا فنيًا للفريق، حاتم فاروق ، المدرب العام، خالد ابو الوفا ، المدرب المساعد، محمود عبد المحسن ، مدرب أحمال، د. أحمد صلاح السويفي ، أخصائي تأهيل إصابات، أحمد هتلر ، مدير إداري، وإشراف ، مصطفى فتحي ، عضو مجلس إدارة نادي المنيا.